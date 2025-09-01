Un tempo a testa per Virtus e La Fiorita

Pari tra Virtus e La Fiorita (Foto: FSGC/Palmieri)

Con alle spalle l'estate calda delle coppe europee, Virtus e La Fiorita si ributtano nel campionato con lo stesso obiettivo. Da una parte uno scudetto da difendere, dall'altra uno da provare a conquistare partendo con il -5 in classifica. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana Giacomoni e Affonso vengono a contatto dopo pochi minuti il direttore di gara lascia proseguire. L'equilibirio si sblocca al 16' quando Barretta perde un pallone in fase di impostazione, che favorisce Zenoni, il numero 33 punta la porta e in diagonale sblocca la partita. La reazione de La Fiorita si concretizza nel palo pieno centrato da Grandoni sul servzio di Gasperoni. Passata la mezz'ora arriva il raddoppio dei campioni del Titano. Punizione dalla trequarti di Buonocunto, nel batti e ribatti la sfera resta in area di rigore, De Lucia è il più rapido ad intervenire e firmare il 2-0 Virtus.

Nella ripresa La Fiorita riapre la sfida dopo 10 minuti. Grandissimo gol di Tommaso Guidi che ricevuta la palla dalla rimessa laterale calcia in porta e trova una parabola perfetta. La squadra di Montegiardino trova anche il pareggio al 64'. Gasperoni serve Zaccaria che dalla fascia mette al centro, dove Matteo Vitaioli anticipa i difensori neroverdi e firma il 2-2. Prima della fine di partita c'è ancora la possibilità per la Virtus di tornare in vantaggio con De Lucia che gira di testa, Vivan devia in angolo. A Dogana finisce 2-2 tra Virtus e La Fiorita.







