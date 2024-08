CAMPIONATO SAMMARINESE Un Tre Fiori rinnovato e ringiovanito La società gialloblu riparte da Danilo Girolomoni in panchina e Matteo Prandelli in attacco

​​​​​​​Una delle società più blasonate del campionato sammarinese ha deciso di voltare pagina. Si tratta del Tre Fiori che riparte da Danilo Girolomoni. L'ex tecnico del Faetano si dice entusiasta della nuova avventura ed ha già le idee ben chiare sul futuro della squadra gialloblu. "L'obiettivo è quello di ricreare un gruppo coeso e che ha voglia di provare a stare davanti e dare fastidio alle favorite".

Nuovo l'allenatore e tanti volti nuovi anche all'interno di un gruppo che però deve ancora essere completato. "Stiamo lavorando per cercare di completare l'organico, ci manca ancora qualcosa". Un organico dunque rinnovato e soprattutto ringiovanito anche se non mancano alcuni giocatori di grande esperienza. Confermato il portiere Michele Nardi, il Tre Fiori ha ingaggiato l'ex attaccante del Cosmos, Matteo Prandelli.

Intanto in attesa del debutto in campionato, fissato per venerdì 30 agosto alle 21.15 ad Acquaviva contro la Folgore, Danilo Girolomoni non ha dubbi sulle squadre favorite per la vittoria finale. "Sono Virtus, La Fiorita, Tre Penne e Cosmos le squadre più attrezzate per contendersi il titolo".

