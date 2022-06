NAZIONALE Una bella Nazionale cede di misura all'Islanda Nella ripresa, palla gol per Grandoni che a porta vuota mette sull'esterno della rete

Costantini conferma il modulo 3 - 5 - 2 ed anche l'ampio turn-over annunciato. San Marino gioca per la prima volta in assoluto contro l'Islanda e la novità è il ritorno da titolare del portiere Aldo Simoncini. Al San Marino Stadium arbitra il ravennate Michael Fabbri. Dopo una prima fase di studio, alla prima occasione l'Islanda trova il vantaggio. Controllo e destro dalla distanza di Thrandarson, la palla complice anche una deviazione, s'infila nell'angolo basso alla sinistra di Simoncini. Sono passati solo 11 minuti. Nonostante lo svantaggio, San Marino è attento, ordinato ma le accelerazioni islandesi creano difficoltà. Da Gudmundsson ad Andersen, Simoncini si salva con l'aiuto del palo. Poco dopo la mezz'ora, destro di Thordarson, potente ma impreciso. Anderson è una spina nel fianco della difesa sammarinese, Simoncini si oppone poi Gudmundsson non inquadra il bersaglio. Minuto 38, azione fotocopia sull'asse Gudmundsson - Anderson, Simoncini dice ancora di no. Secondo tempo, fuori Censoni ed Enrico Golinucci, dentro Michael Battistini e Alessandro Golinucci. Ed è proprio quest'ultimo a propiziare una clamorosa palla gol. Il centrocampista sammarinese salta il portiere Gunnarssonn e serve Grandoni che a porta vuota, mette sull'esterno della rete. Golinucci ci riprova poco dopo, Gunnarsson è attento e blocca. Stessa cosa per Aldo Simoncini che a 2 minuti dal termine evita cosi, il possibile raddoppio degli avversari. L'Islanda vince 1 a 0 l'amichevole dello Stadium ma San Marino conferma importanti segnali di crescita.

