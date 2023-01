Una bella Virtus mette un piede in finale

Serata fredda e piovosa ad Acquaviva per la semifinale d'andata di Coppa Titano tra Virtus e Folgore. Alla squadra di Bizzotto bastano 6 minuti per sbloccare il risultato. De Luigi interviene cosi su Tortori, l'arbitro Avoni non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Ivan Buonocunto che firma il vantaggio della Virtus. Quarto gol in Coppa per l'ex trequartista di Vis Pesaro e San Marino. La Folgore non si scompone e nel giro di un minuto crea due nitide palle gol. Prima Santoni, da posizione favorevole, non trova l'impatto con il pallone. Poi sull'asse Serafini - Montanari arriva il cross per il colpo di testa di Urbinati, fuori davvero di un nulla. Poco dopo la mezz'ora, numero di Tortori che salta in velocità due avversari e serve Pirini, diagonale nell'angolo lontano, Pollini è attento e mette in angolo. Al minuto 36, arriva il 2 a 0. Splendido fraseggio a centrocampo e palla dentro per Alessandro Golinucci. Il centrocampista nero-verde si presenta tutto solo davanti a Pollini e non sbaglia. Tecnica, velocità e freddezza nel raddoppio della squadra di Acquaviva. Secondo tempo, cambio Folgore. Dentro Bernardi per un evanescente Di Marzio. Una manciata di minuti e la Virtus cala il tris. Castaglioni con caparbietà dalla sinistra per il marchio di fabbrica di Nicola Angeli. Virtus sul velluto, Folgore in difficoltà e nemmeno fortunata quando Urbinati trova la via del gol, rete annullata per fuorigioco. Non demorde la squadra di Omar Lepri. Da Bernardi, uno dei migliori, a Santoni, diagonale fuori misura. La Virtus in contropiede è micidiale. Tortori fa tutto bene, tranne la conclusione. Poi suggerimento di Buonocunto per Contadini che si divora il poker. A quattro minuti dal termine, la Folgore potrebbe riaprire la sfida. Contatto tra Giacomoni e Alessandro Mami. Avoni assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sartori che sciupa cosi. La Virtus vince 3 a 0 e mette una bella ipoteca sulla finale di Coppa Titano.