CAMPIONATO SAMMARINESE Una coppia in testa a punteggio pieno Dopo 180 minuti guidano Murata e Tre Fiori

Una coppia in testa dopo due turni: il Murata di Sergio Grassi e il Tre Fiori di Danilo Girolomoni. 4 gol realizzati e nessuno subito dai bianconeri. 6 fatti e uno solo incassato dai giallo/blu. Questi i numeri di due squadre che hanno cominciato al meglio la stagione 2024-2025.

Quello che va sottolineato ed evidenziato sono le parole di Omar Lepri e Simone Errico, rispettivamente allenatore e centrocampista del Cosmos. Dopo la sconfitta con il Murata l'allenatore ha dichiarato di non aver mai visto (riferimento ad entrambe le squadre) nel campionato sammarinese una partita con ritmi così alti e di tale intensità, soprattutto dopo sole due giornate e con una sosta in mezzo. Il centrocampista Errico ha rincarato: ”se questi sono i ritmi quest'anno ci divertiremo molto”.

Il campionato sammarinese è in continua evoluzione è sta diventando sempre più globale. Il Murata è l'esempio più lampante di un gruppo che pensa calcio. Le altre società hanno inserito buoni giocatori di altre categorie nel loro organico, il Murata con l'arrivo della nuova dirigenza, ha inserito giovani di prospettiva che partendo dal nostro campionato possano in futuro trovare spazio in altre categorie.

Una netta inversione che presto potrebbe essere imitata soprattutto se, i bianconeri “verde/oro” dovessero dare fastidio alle solite note. Ancora troppo presto per sentenziare nel calcio tutto cambia rapidamente, ma quello che hanno evidenziato queste due giornate sono le difficoltà di un Pennarossa che da qualche anno non riesce a trovare un'identità (due sconfitte, sei gol subiti e zero realizzati). L'alba della nuova stagione non sorride ai biancorossi di Chiesanuova.

