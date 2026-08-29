CAMPIONATO SAMMARINESE Una magia di Cremonini e la stoccata di Vandi: Cosmos - Libertas finisce 1-1 Primo goal per il nuovo fantasista dei gialloverdi, il difensore granata risponde al 90'

La prima perla sammarinese di Leon Cremonini e un goal all'ultimo minuto del veterano Paolo Vandi decidono l'esordio stagionale di Cosmos e Libertas, in un pomeriggio in cui il caldo ha reso difficile tenere alti i ritmi, ma che ha comunque fatto intravedere ciò che entrambe vogliono essere quest'anno.

Le squadre si presentano profondamente ridisegnate all'avvio e la prima a trovare le misure è quella di Paolo Rossi, quando Cremonini manda in porta Tonini, che, a un più comodo appoggio a centro area, preferisce tirare in uno contro uno col portiere, sparando fuori. Al 19' c'è anche una protesta della Libertas quando Semprini blocca il pallone con le mani al limite: secondo i granata quando la sfera è ancora fuori area, ma per l'arbitro è tutto regolare.

La prima occasione per la squadra di Fabbri arriva a metà frazione e nasce da un tiro di Osayande – tornato in granata per la terza volta –, mal respinto da Semprini. Socciarelli si avventa sul rimpallo, ma poi il portiere trova una chiusura da campione. Ancora Osayande, al 38', si libera bene al tiro dal limite, concludendo debole e centrale. Poco dopo, Foiera risponde al precedente intervento di Semprini con una parata altrettanto importante, chiudendo su Cremonini, che, lanciato a rete, si allarga alla grande, ma trova il corpo del portiere a sbarrargli la strada.

Conclusa la sfuriata di fine primo tempo, nella ripresa i ritmi si abbassano molto e la prima occasione coincide col vantaggio del Cosmos, a metà frazione. Gregorio, protagonista di un errore inusuale, regala palla a Sartini. L'attaccante deve solo accomodarla sui piedi di Cremonini, che pensa al resto, saltando il rientrante difensore, e disegnando un arcobaleno che termina fino al opposto. Uno a zero, palla al centro.

Tempo cinque minuti e la Libertas rischia di cadere ancora, quando Tonini arriva fino in fondo a sinistra e mette un cross perfetto per Sartini, in ritardo di un nulla per la battuta a rete. La gara, poi, si addormenta, ma proprio mentre sembrava fatta per il Cosmos, ecco l'intuizione del veterano. Morelli vede scoperta la difesa nel battere un calcio di punizione, imbuca per Melandri, che fa un gran taglio verso destra, poi gira al centro e trova Vandi, tutto solo, per l'1-1. È estasi Libertas e disperazione Cosmos, anche perché di occasioni non se ne vedono più e il risultato si congela – un ossimoro, visto il clima – fino al fischio finale.

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