FUTSAL Una maglia della Nazionale Sammarinese per il CT italiano Massimiliano Bellarte Il sammarinese Massimo Nanni, delegato Uefa in Italia - Belgio ha consegnato una maglia personalizzata al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Futsal

C’era anche un po’ di FSGC a Prato, ieri sera, in occasione della gara che ha visto la Nazionale italiana di futsal staccare il pass per l’Europeo 2022. Il Delegato Uefa Massimo Nanni non solo ha sovrinteso la gestione della partita – con gli Azzurri capaci di ribaltare il Belgio fino al definitivo 4-1 – ma ha anche consegnato una maglia personalizzata della Nazionale sammarinese a Massimiliano Bellarte, il Commissario Tecnico dell’Italfutsal.

Facendo un po’ da ambasciatore del futsal sammarinese (in quanto responsabile di settore all’interno dell’ASA), Nanni ha recapitato al CT italiano non solo l’omaggio concreto rappresentato dalla maglia biancoazzurra, ma anche i complimenti e i saluti della Federazione sammarinese tutta. L’auspicio è che il rapporto di amicizia già esistente tra il futsal del Titano e quello della vicina Italia possa vivere ulteriori capitoli di sinergica crescita, magari attraverso progetti condivisi. Di certo tutto il futsal a tinte biancoazzurre – in primis Roberto Osimani, di Bellarte collega e amico - accoglierebbe questa possibilità con grande favore ed entusiasmo.



