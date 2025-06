CALCIO Una petizione per riportare il San Marino Calcio "a casa" Raccolte oltre 100 firme di cittadini sammarinesi che chiedono alla FSGC di concedere il campo per le partite e gli allenamenti al San Marino Calcio

I sottoscritti – si legge - quali cittadini sammarinesi, tifosi e sostenitori della squadra San Marino Calcio, appreso della delibera adottata dal consiglio federale della FSGC, con la quale è stato negato alla società biancoazzurra, l'utilizzo di campi sportivi per allenamenti e partite, all'interno del territorio, intervengono chiedendo, attraverso una petizione, la revoca della delibera, e l'immediata concessione del campo all'interno della Repubblica al San Marino Calcio.

I cittadini sammarinesi, oltre una centinaia le firme raccolte, tra cui figura anche quella dell'ex Patron del San Marino Germano De Biagi, ritengono che la decisione di non concedere una struttura sportiva all'interno della quale affrontare l'attività agonistica della squadra che milita in serie D, danneggi – si legge - la stessa società, e lede gli interessi dei tifosi, dei calciatori, e della collettività sammarinese. Ritengono – continua la petizione - che sia inaccettabile costringere i tifosi a sobbarcarsi costi e disagi per seguire la squadra “tutto l'anno in trasferta”, e non ritengono giusto che una società che porta il nome di San Marino non possa trovare “casa” all'interno della Repubblica.

La petizione è stata consegnata alla Federcalcio, che attraverso l'ufficio stampa fa sapere che al momento non ha intenzione di replicare, al Comitato Olimpico sammarinese e alla Segreteria di Stato per lo Sport. Ricordiamo che il San Marino Calcio entro il 6 luglio dovrà comunicare la sede di gioco alla FIGC.

