Una sammarinese per l’Academy: Margherita Berardi approda al futsal

Comprensibilmente emozionata per la nuova avventura alle porte, Margherita Berardi – ventiduenne sammarinese con un passato nel calcio – è pronta a riprendere da dove aveva lasciato: “Ho sempre avuto una fortissima passione per il calcio, fin da quando ero bambina. Ho iniziato a circa 11 anni, purtroppo solo per un paio di stagioni; ho infatti dovuto lasciare per altre attività che al tempo ho reputato prioritarie: la scuola in primis, ma anche le lezioni di sassofono. Mi sono trovata a prendere una decisione della quale, oggi, posso dire di essermi pentita” – afferma sorridendo. “A giugno sono andata allo stadio per l’ultima partita della San Marino Academy in Serie B Femminile ed ho incontrato Valeria Canini, oggi consigliere della FSGC ed al tempo mia allenatrice di calcio. Parlando del più e del meno le ho confidato che mi sono pentita fin da subito della decisione di lasciare. Penso che potrei dare ancora tanto. Siamo poi venute in argomento futsal e mi ha suggerito di provare a rimettermi in gioco con la San Marino Academy: questo più di altro mi ha convinto e nel giro di un paio di settimane ho maturato l’idea di volere riprovarci”.