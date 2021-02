CAMPIONATO SAMMARINESE Una settimana al via del Campionato: 2 gare in diretta su RTV Sport e in streaming Il 24 febbraio si parte con il recupero Cosmos-Domagnano prima del via alla 7ª giornata nel weekend del 27 e 28. San Marino RTV trasmetterà - ogni fine settimana - 2 gare in diretta (una sabato ed una domenica) su RTV Sport (ch.93), in streaming e su FB.

Nuovo format con squadre rivoluzionate e rinforzate dal mercato invernale. Dopo 125 giorni torna il Campionato Sammarinese: per l'esattezza lo farà 3 giorni prima con il recupero tra Cosmos e Domagnano poi il secondo "via" dalla settima giornata nel weekend del 27 e 28 febbraio. Per via della pandemia la Federcalcio ha deciso di accorciare il programma: solo girone d'andata – fino al quindicesimo turno – e play-off, tutti in gara secca. Il 2 maggio le sfide dalla quinta alla dodicesima per completare il tabellone delle "magnifiche" 8 e, dal 6, quarti di finale e semifinale. Non ci saranno tempi supplementari e calci di rigore, in caso di pareggio al 90' andrà avanti la squadra meglio piazzata in regular season. Extra-time previsto solo per la finale scudetto del 22 maggio quando si deciderà, oltre alla squadra campione di San Marino, chi parteciperà alla Champions League e chi alla nuova Conference League.

Si riparte da La Fiorita capolista – 5 vittorie in altrettante partite – e proprio la squadra di Montegiardino sarà protagonista della grande novità di San Marino RTV. L'emittente di Stato, infatti, trasmetterà due partite – una il sabato ed una la domenica – in diretta su RTV Sport (canale 93 del digitale terrestre) e in streaming sul sito e sulla pagina Facebook. I primi incontri saranno Cosmos-La Fiorita (sabato) e Folgore-Tre Penne (domenica), entrambe alle ore 15 ed entrambe al "Federico Crescentini" di Fiorentino.

