Under 12: alla Folgore 1 il titolo autunnale

La Folgore 1 di Vincenzo Zuccolalà ha chiuso il cerchio: dopo una stagione regolare chiusa al comando con 47 punti maturati in 10 giornate (ogni partita mette in palio sei punti), è arrivato l’acuto in finale nel derby con il Cosmos 1 – seconda forza del Girone Azzurro. Questi ultimi, visti il ritardo in classifica, avrebbero dovuto vincere almeno una frazione di gioco più degli avversari per laurearsi campioni sammarinesi d’autunno. Obiettivo che, dopo lo 0-0 maturato nel primo tempo, era ancora alla portata dei ragazzi di Massimo Vagnetti. A spingere però il trofeo verso la bacheca della Folgore 1, già nel periodo centrale dei tre previsti, sono stati i gol a breve distanza di Bonfé, Hirsch e Parmeggiani.

Poco più di una formalità, ai fini dell’attribuzione del titolo, il terzo tempo nel quale il Cosmos 1 è passato in vantaggio con Vitaioli – prima di essere rimontato dalle stoccate di De Luigi e Muccioli. Il confronto tra le due formazioni battenti bandiera Serravalle Football Academy si è così risolto a favore della Folgore 1, che punterà a difendere il trofeo anche nel torneo primaverile – in partenza nelle prime settimane del 2025. Prima della finalissima, anche tutte le altre squadre iscritte al Campionato Sammarinese Under 12 hanno partecipato alla giornata conclusiva della manifestazione.

Nel primo pomeriggio, infatti, con il coordinamento del Dipartimento Grassroots della FSGC e la collaborazione dei poli calcistici sammarinesi, sono stati allestiti mini-campi sul prato del San Marino Stadium. Va ricordato come, ad aggiudicarsi il premio Fair Play – deputato alla squadra che abbia coinvolto nel corso delle partite il maggior numero di calciatori tesserati – sia stata la formazione femminile della San Marino Academy.