Under 12: il Pennarossa campione sotto gli occhi dei Reggenti

Anche i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori hanno assistito alla finale del Campionato Sammarinese Under 12 giocata nel pomeriggio. A Falciano si sono affrontare le squadre del Pennarossa e del Tre Fiori/Fiorentino. La formazione del tecnico Daniele Quaranta si imposta contro quella di Filippo Fabbri. Le partite del campionato under 12 si giocano sui tre tempi, decisivo l'ultimo che ha visto il Pennarossa imporsi 4-1, dopo che entrambe le squadre si erano aggiudicate una vittoria per 1-0.