CALCIO GIOVANILE Under 12: la Folgore/Cosmos 1 vince la finale al San Marino Stadium La cornice dello stadio della "Nazionale" per l'ultimo atto della fase autunnale contro la Juvenes/Dogana. Al Cailungo il Trofeo Fair Play.

La Folgore/Cosmos 1 ha conquistato il titolo della fase autunnale del Campione Sammarinese Under 12 superando in finale la Juvenes/Dogana per 4-0. Per la prima volta l'atto conclusione del campionato giovanile è stato disputato al San Marino Stadium, coinvolgendo non solo le due migliori formazioni della stagione regolare, ma tutte le squadre che hanno partecipato al campionato. Nel contesto dell'impianto che ospita le partite della Nazionale di San Marino, Folgore/Cosmos 1 e Juvenes/Dogana si sono affrontare per lo "scudetto" under 12 chiudendo un vero e proprio evento dedicato al calcio giovanile al quale hanno partecipate anche tutte le famiglie, dirigenti e tutte le altre squadre, nel rispetto delle normative anti-covid. Al Cailungo la classifica Fair Play.

