FSGC Under 12: la Juvenes-Dogana è campione d’autunno 2022-23

Under 12: la Juvenes-Dogana è campione d’autunno 2022-23.

Al San Marino Stadium i giovani calciatori di Fiorentino e Juvenes-Dogana si sono sfidati per determinare il club campione autunnale di San Marino. Una cavalcata simile, in regular season, per le squadre afferenti ai poli calcistici di Titano Academy e Serravalle Football Academy: se la Juvenes-Dogana ha chiuso al primo posto con 41 punti, il Fiorentino ne ha totalizzati 40 – appena uno in meno. Condizione, comunque, che metteva i Neroarancio nella necessità di vincere almeno due delle tre frazioni di gioco, perché in caso di perfetto equilibrio sarebbero stati i Gialloblù a levare il trofeo al cielo di San Marino. La finale ha visto la Juvenes-Dogana imporsi con il risultato finale di 4-1 sul Tre Fiori 4-1 (0-1, 2-0, 2-0 i parziali)

