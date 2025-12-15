CALCIO GIOVANILE Under 12: la Juvenes Dogana vince la fase autunnale del campionato sammarinese Nella finale del San Marino Stadium, la squadra del Polo della Serravalle Academy supera 3-2 il Cailungo.

Alla Juvenes Dogana il titolo autunnale del Campionato Sammarinese Under 12. Nella finale giocata al San Marino Stadium contro il Cailungo, davanti ad una bella cornice di pubblico, è stata la squadra di Dario Sartori a imporsi su quella di Gabriele Celli. La finale, giocata sui quattro tempi, ha visto i gialloblu aggiudicarsi il primo con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Redondi, Zanotti e Khalifa. La Juvenes Dogana si aggiudica anche il secondo tempo per 1-0 con rete di Fantini. Nel terzo il gol di Esposito da speranza al Cailungo di riaprire la finale. Lo 0-0 del quarto tempo chiude sul punteggio finale di 3-2 il risultato in favore della Juvenes Dogana. Una bella giornata di calcio giovanile che ha visto coinvolte anche le altre squadre dei poli calcistici di San Marino in minitornei, con la speciale partecipazione anche della Polisportiva Garden. A rendere ancora più professionale l'atto conclusivo del campionato under 12, l'inno nazionale prima del fischio di inizio della finalissima e la direzione di gara della quaterna della Associazione Sammarinese Arbitri formata da Sean Berardinelli, Michele Giagnorio, Mattia Mazza e Andrea Zaghini. Il Trofeo Fair Play è stato vinto dalla Juvenes Dogana.

