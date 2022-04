GIOVANILI Under 12: Serravalle Football Academy e Juvenes/Dogana vincono il torneo dell'Adriatico

Under 12: Serravalle Football Academy e Juvenes/Dogana vincono il torneo dell'Adriatico.

Nel weekend pasquale le selezioni giovanili di Serravalle Football Academy (Folgore e Cosmos) e Juvenes/Dogana si sono messe in grande mostra al Torneo dell’Adriatico, evento internazionale organizzato da Accademia Calcio Cesena in collaborazione con Play Sport. Da venerdì a domenica le tre squadre sammarinesi partecipanti sono scese in campo e hanno ottenuto ottimi risultati. Ha sorpreso tutti l’under 12, capace di raggiungere la finale e di vincerla il giorno di Pasqua, aggiudicandosi il torneo riservato alla propria categoria. Si sono ben comportate anche le altre due selezioni, entrambe under 9, che hanno chiuso al quarto e al quinto posto su un totale di dieci partecipanti. Una delle due poi ha ottenuto il premio fair play di categoria, la ciliegina sulla torta di un fine settimana all’insegna della pace, del rispetto e del divertimento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: