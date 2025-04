Under 14: la San Marino Academy chiude in crescendo

Finale di stagione in crescendo per la San Marino Academy che, battendo 1-0 l'Accademia Marignanese, centra la settima vittoria consecutiva portandosi a meno tre proprio da Accademia Marignanese e Dea Rimini che occupano il secondo posto della classifica. La squadra di Giuseppe Piselli si impone al termine di una gara piacevole che regala numerose emozioni, soprattutto nel primo tempo. Pronti via ed i biancoazzurri si rendono pericolosi con Berardinelli che verticalizza per Grandoni ma l'uscita di Lamonaca è provvidenziale e l'azione sfuma. Immediata la risposta ospite che è affidata a Battaglia che si libera bene ma la sua conclusione viene disinnescata da Celli. Si arriva così al 10' quando il tiro di Polidori viene ribattuto da un avversario. L'arbitro ravvisa il fallo di mano e concede il calcio di rigore all'Accademia Marignanese. Sul dischetto di presenta Magi che calcia alto. Rigore sbagliato, rigore subito. Al 20', infatti, Berardinelli si libera di un avversario, forse in gioco pericoloso, poi punta la porta ma una volta entrato in area di rigore sembra perdere l'equilibrio sul tentativo della difesa di impedirgli il tiro e va a terra. Il direttore di gara non ha dubbi e concede il penalty, che Pietro Grandoni trasforma con freddezza segnando il gol che decide il match. Reazione ospite con Battaglia che ci prova ancora dalla distanza ma la conclusione termina sopra la traversa. Nella ripresa la squadra di Giuliano Belluzzi cerca il pareggio, mentre la compagine di Giuseppe Piselli il gol della sicurezza ma il risultato non cambia. Al 27' il solito Battaglia si mette ancora una volta in proprio poi mira l'angolo più lontano ma la palla termina a fondo campo. Sul fronte opposto Berardinelli va via di forza poi serve Grandoni che salta elegantemente in slalom un paio di avversari poi triangola con Caddy e si ritrova davanti a Lamonaca che si oppone al tiro mandando il pallone in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, Grandoni ci prova nuovamente ma la sfera viene deviata da Antonelli e termina contro la traversa poi la retroguardia ospite spazza l'area di rigore. Nei minuti finali i padroni di casa amministrano il gol di vantaggio. Al triplice fischio partono i festeggiamenti. Al Federico Crescentini di Fiorentino, San Marino Academy batte Accademia Marignanese 1-0.

Paolo Crescentini