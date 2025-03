CALCIO GIOVANILE Under 14 Pro: il Cesena batte la San Marino Academy I bianconeri s'impongono 5-0 a Montecchio contro i biancoazzurri di Luigi Di Spirito e centrano il passaggio alla fase interregionale.

Nel campionato under 14 pro successo del Cesena per 5-0 sul campo della San Marino Academy. La squadra romagnola centra vittoria e raggiungimento di un storico traguardo. Il secondo posto nel girone al termine della prima fase, qualifica i bianconeri per la prima volta alla fase interregionale. Ospiti subito pericolosi con Rinaldini che serve una gran palla a Vicchi. Morri è bravissimo a deviare in angolo. Risposta sammarinese con Gualandi che conquista un pallone a centrocampo e libera il tiro che finisce fuori misura. L'occasione del pari arriva sempre su una conclusione dalla distanza, questa volta di Rosati, il numero 5 si vede il tiro respinto dal palo, poi sulla respinta Selva non riesce a calciare nel migliore dei modi favorendo la parata del portiere. Incredibile l'occasione per il Cesena poco dopo, sul cross dalla destra la girata di Rinaldini trova un grande intervento di Morri, il numero 1 sammarinese si ripete anche sul colpo di testa di Succi andando a salvare la porta. Il vantaggio del Cesena è un bello spunto di Alessandro Vicchi che si infila dalla sinistra e al 15' porta avanti la sua squadra. Dall'altra parte c'è lavoro anche per il portiere ospite Erbacci, che respinge il tiro di Selva lanciato verso la porta. Il 2-0 porta la firma ancora di Alessandro Vicchi, velocissimo ad arrivare sul pallone in verticale. Il numero 11 prova il pallonetto, Morri riesce a toccare, Vicchi riprende il pallone che deposita in rete per la personale doppietta. San Marino Academy che potrebbe accorciare sul cambio fronte con Mainardi che conquista un bel pallone in area romagnola e poi conclude in porta non trovando lo specchio. Prima della fine di tempo c'è il 3-0 del Cesena ancora con Alessandro Vicchi che devia in fondo alla porta il perfetto assist di Tumminelli.

Nella ripresa percussione di Vicchi sulla sinistra che mette un tiro/cross sul quale la San Marino Academy riesce a salvarsi. Il poker del Cesena è rimandato di poco, all'ottavo il 4-0 di Mattei con un bel diagonale, ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco. Il gol arriva sei minuti più tardi con Manuel Tumminelli che va a deviare il cross di Boido. Il 5-0 lo firma ancora Tumminelli, gran botta sotto la traversa sul passaggio filtrante di Bernacci. Prima della fine c'è tempo per un altro doppio intervento del portiere sammarinese che salva, prima sul colpo di testa di Mattei, poi sulla seconda conclusione di Bernacci. Il Cesena s'impone 5-0 a Montecchio contro la San Marino Academy e accede alla seconda fase.

