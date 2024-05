NAZIONALE Under 14: rivincita a Malta che s'impone 4-1 con San Marino Titani in vantaggio con Aureli, poi la rimonta maltese.

Nella seconda amichevole la nazionale under 14 di Malta ha battuto quella di San Marino per 4-1. La squadra guidata dal tecnico Dario Vanni è passata in vantaggio grazie alla rete di Aureli, per poi subire il ritorno dei pari età di Malta che sono andati a segno con Camenzuli, Buttigieg, Vella e Roe.

