NAZIONALE Under 14: San Marino batte Malta 4-1 in amichevole Tripletta per Francesco Aureli e rete su rigore di Francesco Mazza.

Bella vittoria della Nazionale di San Marino under 14 nella prima delle due amichevoli contro i pari età di Malta. Ad Acquaviva, la squadra guidata dal tecnico Dario Vanni, s'impone per 4-1. Grande protagonista è Francesco Aureli. L'attaccante del Rimini è autore di una tripletta. Rete anche per Francesco Mazza su calcio di rigore. Gol della bandiera di Malta con Busuttil. Venerdì sempre ad Acquaviva alle 15:30 la seconda amichevole.

