TORNEO SVILUPPO UEFA Under 15: Andorra vince 4-1 contro San Marino Andorrani avanti 2-0 dopo 7 minuti, per i Titani segna Valentini. Domenica la sfida contro Gibilterra.

Andorra parte meglio e dopo 7 minuti ha già indirizzato la partita. San Marino si ritrova sotto 2-0. Al 4' minuto la sfida dell'Ezio Conti di Dogana la sblocca Grau Montané che salta il portiere e poi deposita in rete. Il vantaggio galvanizza gli andorrani che continuano a spingere per cercare il raddoppio che arriva in maniera anche un po' fortunosa con la deviazione di Jourdain nella propria porta sul cross dalla destra di Grau Montané del fronte di attacco della nazionale di Albert Reyes. Diventa tutto più semplice per i giovani calciatori del Principato pirenaico. Al 21' Guerra riesce a deviare la palla quel tanto che serve per evitare la rete, poi ci pensa il palo a salvare San Marino. Poco prima della mezzora il tris di Andorra con Dominguez che interviene per primo sulla ribattuta del portiere. San Marino non è fortunato quando in chiusura di tempo arriva un salvataggio sulla linea di Gimeno Foraneva. Nella ripresa San Marino cresce e la squadra di Luigi Di Spirito accorcia a metà tempo con Valentini. Lo schema su punizione porta poi alla conclusione del capitano sammarinese che porta al gol del Titani. Andorra riporta a tre le reti di vantaggio sfruttando un tiro da lontano di Areny Alcobé che il portiere sammarinese non riesce a trattenere. Si chiude qui la partita con Andorra che conquista la sfida per 4-1.

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