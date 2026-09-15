TORNEO DI SVILUPPO Under 15, buona la prima per San Marino: battuta Gibilterra ai rigori Nel torneo di sviluppo under 15 i giovani titani vincono grazie a due rigori parati da Zavoli

Inizia con una vittoria ai rigori il torneo di sviluppo Under 15 di San Marino. Battuta Gibilterra grazie a una serie perfetta dal dischetto e due penalty parati da Zavoli, dopo l'1-1 maturato nei 90' di gioco regolamentare.

Gli ospiti si portano in vantaggio grazie a un gol di Castrey al 12', che segna di spalla sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pareggio di San Marino che arriva al 10' del secondo tempo, grazie a Macina che in contropiede beffa sotto le gambe Toshev per l'1-1. Gibilterra prova a riportarsi in vantaggio all'85', ma Zavoli fa una gran parata e salva il risultato. San Marino ha addirittura l'opportunità di conquistare i tre punti evitando i calci di rigore con Jourdain che colpisce il palo proprio prima del triplice fischio dell'arbitro.

Dal dischetto, San Marino è perfetta, con Macina, Garcia e Valentini che non tremano. Zavoli invece ipnotizza Chichon e Armor, e sul rigore di Sensoli, può esplodere la gioia dei ragazzi del titano, che conquistano così la prima vittoria in questo torneo.

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