Under 15: la San Marino Academy batte in rimonta il Caldiero Terme

Dopo due sconfitte consecutive la San Marino Academy ritrova la vittoria. A farne le spese è il Caldiero Terme, sconfitto 2-1. La squadra di Dario Vanni si impone in rimonta al termine di una gara vivace, soprattutto nel primo tempo che si accende al 26' quando al termine di una bella azione corale Angelini va al tiro ma Montresor ci arriva e para in due tempi. Immediata la replica ospite. Sul cross di Oisamoje la difesa sammarinese rinvia corto, Danieli calcia di prima intenzione ma Azzouine la tiene. Al 33' il risultato si sblocca. Il giro palla della retroguardia locale non è impeccabile, con Azzouine che ritarda il rinvio servendo il pallone a Mattia Mazzoni che lo controlla e lo scarica alle spalle del portiere portando in vantaggio la compagine veneta. La San Marino Academy non si perde d'animo e parte all'attacco andando vicina al pareggio al 36' con Angelini che gira in porta l'assist di Taini, ma la sfera viene deviata e termina in calcio d'angolo. Il pareggio è solo rimandato. Al 38' Ionni verticalizza per Ceccoli che scatta sulla destra poi lascia partire il diagonale che l'estremo difensore ospite respinge, poi sull'azione successiva la palla termina in calcio d'angolo. Lo schema dalla bandierina dei giovani biancazzurri è vincente. Mazza porta palla poi crossa per la testa di Diego Prendi che firma l'1-1. Prima dell'intervallo i padroni di casa sfiorano il vantaggio con il gran tiro di Nicolini che lambisce l''incrocio dei pali. Nicolini protagonista anche al 21' del secondo tempo quando parte sulla sinistra poi lascia partire il diagonale che termina sul fondo. Il pareggio sembra destinato a resistere fino al fischio finale ed invece proprio allo scadere l'undici di Vanni segna il gol vittoria. Mazza batte velocemente la punizione servendo sulla corsa Ionni che entra in area e mette al centro dove Tim Shehi arriva con i tempi giusti ed infila il pallone del 2-1 finale. Pochi istanti prima del triplice fischio gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio con Mazzoni che di testa colpisce la traversa. E' l'ultima emozione del match. San Marino Academy-Caldiero Terme finisce 2-1.

Paolo Crescentini