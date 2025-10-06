TORNEO SVILUPPO UEFA

Under 15: San Marino batte il Liechtenstein

Grazie alle reti di Berardinelli e Cola i Titani guidati da Ettore Vanni chiudono al secondo posto il torneo.

Under 15: San Marino batte il Liechtenstein.

Si chiude con una vittoria il Torneo di Sviluppo della UEFA della nazionale di San Marino under 15. A Malta i biacoazzurri hanno battuto per 2-1 i pari età del Liechtenstein grazie alle reti di Berardinelli e Cola nei minuti finali. Grazie a questo risultati i Titani chiudono al secondo posto il torneo con sette punti conquistati in tre partite, grazie ai successi ai danni di Andorra (4-1) e Liechtenstein (2-1) dopo il pareggio al debutto contro i padroni di casa di Malta (2-2, 6-7 d.c.r.).

[Banner_Google_ADS]




I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy