TORNEO SVILUPPO UEFA
Under 15: San Marino batte il Liechtenstein
Grazie alle reti di Berardinelli e Cola i Titani guidati da Ettore Vanni chiudono al secondo posto il torneo.
Si chiude con una vittoria il Torneo di Sviluppo della UEFA della nazionale di San Marino under 15. A Malta i biacoazzurri hanno battuto per 2-1 i pari età del Liechtenstein grazie alle reti di Berardinelli e Cola nei minuti finali. Grazie a questo risultati i Titani chiudono al secondo posto il torneo con sette punti conquistati in tre partite, grazie ai successi ai danni di Andorra (4-1) e Liechtenstein (2-1) dopo il pareggio al debutto contro i padroni di casa di Malta (2-2, 6-7 d.c.r.).
