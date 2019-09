Under 15: San Marino sconfitto da Andorra

Gara bloccata tra San Marino e Andorra, dove sono le difese e il nervosismo a prevalere. La prima occasione è per gli ospiti, con Linares che riceve un passaggio laterale ed entra in area. La sua conclusione però non impensierisce il portiere. Non si vede molto di più fino a metà del primo tempo, quando mister Mastini cambia in attacco inserendo Romuald, che ha subito l'occasione di segnare il vantaggio: il suo tiro è però centrale e viene parato da Mendes. E due minuti dopo è solo la bandierina del guardalinee a salvare Andorra dal gol, per un fuorigioco sempre di Romuald. Il 9 biancazzurro combatte davanti usando molto il fisico, e questo porta anche a un aumento del nervosismo: a quattro dalla fine, Rodriguez viene espulso temporaneamente per condotta antisportiva, ma San Marino non sfrutta la superiorità e il primo tempo finisce 0-0. Nella ripresa è invece Andorra a usufruire della superiorità numerica temporanea, per l'espulsione di Molinari, ed è qui che Andorra va più vicina al vantaggio con un tiro da fuori di Balastegui che centra in pieno il palo. Sempre Balastegui a 5 dalla fine riesce a superare Borasco con un tocco sotto, ma San Marino riesce a salvarsi per un pelo. Nessun gol e si va così ai calci di rigore, dove gli errori di Romuald prima e Pierini poi condannano San Marino al 4-3 finale. Domani l'ultima partita contro la Lettonia, mentre Andorra se la vedrà con la Macedonia del Nord.