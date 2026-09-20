Under 15: San Marino strapazza il Liechtenstein 9-1

Finisce con una roboante vittoria per 9-1 contro il Liechtenstein il torneo di sviluppo UEFA under 15 per San Marino. Partita già di fatto decisa a metà del primo tempo, con triplette di Valentini e del capitano Macina.

Match che in realtà era partita in salita, con Oberwaditzer che segna di testa sugli sviluppi di un corner dopo appena un minuto di gioco. Bastano però appena due giri di lancette, e Sensoli trova il pari su assist di Valentini. È lo stesso numero 8 poi a segnare la rete del 2-1 all'11', con la difesa degli ospiti che concede lo spazio a Macina per servire Valentini. Due minuti più tardi il capitano va a segno con un ottimo diagonale da dentro l'area. E al 16' è ancora la premiata ditta Macina-Valentini a confezionare il 4-1 sfruttando una situazione di contropiede. Jourdain si procura un calcio di rigore per aumentare ancora il divario tra le due squadre, ma si fa parare il penalty da Tinner. Poco male, perchè tre minuti più tardi Valentini mette la palla sotto la traversa per il 5-1 e la tripletta personale, quando non siamo ancor a metà del primo tempo.

A questo punto è già chiaro quale delle due squadre sia padrone del campo, ma prima dell'intervallo c'è spazio ancora per altre due reti del capitano Macina. Al 39' segna al volo servito molto bene da Jourdain, e due minuti più tardi Tinner non riesce a trattenere la conclusione da fuori area di Sensoli, e il capitano è il più lesto ad arrivare sul pallone e segnare a porta vuota la tripletta personale.

Nella ripresa si abbassano i ritmi della partita, ma i padroni di casa continuano a tenere in mano il pallino del gioco e vanno ancora a segno con Rattini, che al 78' sfrutta l'indecisione di Tinner sul calcio d'angolo. Mentre all'86' Berardi chiude i conti con un gran sinistro da fuori area che si infila nel 7, per il 9-1 finale.









