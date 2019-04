Under 16: domani San Marino contro la Lettonia

La Nazionale Sammarinese under 16 è in Lettonia dove domani alle ore 12 debutterà nella prima partita del Torneo di Sviluppo della UEFA. La squadra guidata dal ct Andy Selva giocherà la prima partita contro i padroni di casa della Lettonia.

Domenica 28, la gara con Andorra, mentre martedì 30 i biancoazzurrini concluderanno il torneo contro i pari età del Kosovo. La formula è quella del girone all'italiana. Le partite prevedono due tempi da 40’. La vittoria vale tre punti, mentre in caso di parità dopo gli 80 minuti si procederà con i calci di rigore, che assegnano due punti per chi s'impone dal dischetto e uno per la perdente.