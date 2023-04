TORNEO DI SVILUPPO UEFA Under 16: i convocati di San Marino Martedì il debutto dei giovani Titani contro i pari età della Slovenia ad Acquaviva alle 15.

Under 16: i convocati di San Marino.

San Marino ospiterà il Torneo di Sviluppo della UEFA, aperto a selezioni under 16. L'appuntamento è per la prossima settimana, quando i giovani Titani sfideranno nell'ordine i pari età di Slovenia, Georgia e Montenegro. Tutte le partite sono in programma ad Acquaviva:

Martedì 4 aprile: San Marino - Slovenia (ore 15)

Giovedì 6 aprile: San Marino - Georgia (ore 15)

Domenica 9 aprile: San Marino - Montenegro (ore 14:30)

La formula del torneo prevede partite da 90 minuti, con calci di rigore in caso di parità, senza disputare supplementari. In classifica 2 punti con vittoria ai rigori e 1 per la squadra battuta. Ogni giocatore, nell’arco del torneo, dovrà disputare almeno 90 minuti complessivi.

Questi i convocati del ct Matteo Magnani:

PORTIERI:

Casadei Jacopo e Della Balda Francesco

DIFENSORI:

Contucci Ivan, Faetanini Francesco, Forcellini Samuele, Marani Diego, Marinucci Pietro, Mularoni Alessandro e Zavoli Jacopo

CENTROCAMPISTI:

Bindi Tommaso, Bugli Giulio Maria, Della Balda Enea, Giorgetti Denis, Nicolini Federico E Pasolini Luca

ATTACCANTI:

Burioni Samuele, Gualtieri Marco, Protti Nicholas, Semperlotti Enea e Valentini Filippo









I più letti della settimana: