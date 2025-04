TORNEO DI SVILUPPO UEFA Under 16: il Kosovo batte San Marino 7-0

Under 16: il Kosovo batte San Marino 7-0.

Larga vittoria del Kosovo contro San Marino nella prima partita del Torneo di Sviluppo della UEFA in corso in Albania. La nazionale under 16 guidata dal ct Loris Bonesso è stata battuta per 7-0. Prossimo impegno contro l’Albania.

