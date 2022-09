Under 16: non basta il cuore ai Titani

Dopo neanche 48 ore, le due Nazionali Under 16 di San Marino e Malta incrociano i tacchetti allo stadio di Acquaviva per la seconda amichevole internazionale. I Titani vogliono riscattare la sconfitta per 5-1 subita nella prima gara di lunedì scorso e i ragazzi di Magnani partono subito alla grande. Al 3’ Semperlotti guadagna un buon pallone sulla trequarti e punta la porta, il giovane titano è velocissimo e con una saetta che sbatte anche sulla traversa, riesce a trafiggere Sissons per l’1-0. Malta non ci sta ed inizia a spingere. Al 12’ ci prova Magri da lontano, ma Casadei è sicuro e blocca il tentativo. Al 18’ altro tentativo con Magri che dalla destra prova a sfondare ma Mularoni chiude bene il tentativo, con Casadei che poi esce e fa sua la sfera. Non molla Malta che va vicinissima al gol del pari poco dopo, ancora con Magri che ci prova da fuori ma Casadei compie una prodezza e dice ancora no. Risposta biancazzurra ancora con Semperlotti, tra i più positivi, che al 23’ trova il varco giusto e si ripresenta davanti a Sissons, ma questa volta colpisce male e senza dare forza alla sfera. Il pareggio per Malta arriva poco prima della mezzora: corner per la squadra di Vella, salta più in alto di tutti Hijazi che incorna l’1-1.

Malta che spinge e ci prova ancora dalla distanza con Micallef, Casadei sempre reattivo. Partita viva e ricca di palle-gol: al 33’ San Marino vicino al nuovo vantaggio con Semperlotti che calcia verso la porta, Sissons respinge e sulla ribattuta c’è capitan Protti che non trova clamorosamente la porta ma l’attaccante può ‘consolarsi’ con la posizione irregolare al momento del tiro. Si va dunque al riposo sul pareggio (1-1). Ad inizio ripresa Protti va via bene sulla fascia sinistra e mette in mezzo per il piazzato Bindi che ci prova in spaccata, ma la retroguardia maltese chiude. Al 11’ se ne va via in velocità l’autore del pareggio Hijazi che arriva dalle parti di Tassinari e calcia, fuori di un soffio alla sinistra di Tassinari, subentrato nell’intervallo a Casadei. Due minuti più tardi Tassinari esce su Hijazi in area, per il direttore di gara Andruccioli è calcio di rigore che lo stesso Hijazi trasforma segnando così la sua doppietta personale e porta in vantaggio i biancorossi. Solita girandola di cambi, con la partita sempre in equilibrio e con Malta avanti di una sola lunghezza.

Al 28’ episodio che può cambiare la gara: azione dalla destra, cross di Jayden Borg che va sul corpo di Marani, per il direttore di gara è fallo di mano e dunque altro rigore. Sul dischetto va Nathan Grech ma Tassinari indovina l’angolo e neutralizza il tentativo tra gli applausi dei presenti ad Acquaviva. Malta non ci sta e poco dopo la mezzora buon dribbling dal limite di Piscopo che arriva alla conclusione, palla che esce a fil di palo.

Anche San Marino ci crede con Protti che serve Colonna, conclusione di potenza ma senza precisione che va lontano dallo specchio. Altro tentativo per chiudere la gara di Malta: Farrugia porta avanti la sfera e vede bene il taglio di Jayden Borg, conclusione in porta di quest’ultimo che però trova sempre un reattivo Tassinari. Nel finale, Protti recupera benissimo sulla destra e calcia in porta, la difesa maltese che si rifugia in corner. Sulla battuta seguente, Ivan Contucci ha spazio ma non tira subito e così la retroguardia maltese può allontanare. Nonostante i cinque minuti di recupero, i ragazzi di Magnani non trovano il pari e devono cedere – questa volta di misura - ai pari età maltesi anche nella seconda amichevole.