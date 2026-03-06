TV LIVE ·
Under 16: San Marino batte anche Malta e vince il torneo

di Elia Gorini
6 mar 2026
Foto: FSGC
Foto: FSGC

La Nazionale under 16 di San Marino vince anche la seconda partita del Torneo di sviluppo della UEFA in corso a Malta e conquista la competizione con una giornata d'anticipo. I Titani del ct Loris Bonesso hanno affrontato proprio i padroni di casa, battendoli 2-1 con goal di Prendi e Aureli. Avanti per 2-0 al 32', San Marino ha rischiato di subire una rimonta nel finale, avviata al 75' da Vella, ma non completata da Wright, a cui Michelotti ha parato un rigore nel recupero. Lunedì l'ultima gara, contro Gibilterra, che sarà ininfluente sulla classifica finale.

Questa la formazione di San Marino:

Michelotti, Mattei, Montali, Cola, Piergiacomi (59’ Frulli), Prendi, A. Ceccoli (59’ M. Ceccoli), Monaldi (59’ Baggiarini), Montebelli (86’ Achilli), Mazza (78’ Frisoni), Aureli (78’ Angelini)

A disposizione: Della Valle, Berardinelli

Allenatore: Loris Bonesso




