Under 16: San Marino lotta, la Slovenia vince 2-0

Inizia con una sconfitta ma anche con una buona prestazione il cammino della Nazionale Under 16 di San Marino nel Torneo di Sviluppo UEFA in programma ad Acquaviva nella settimana di Pasqua. La più quotata Slovenia passa con un gol per tempo, segnando ai due estremi. La differenza tecnica e fisica é evidente fin dai primi minuti e, nonostante l’avvio di personalità dei biancazzurrini, la Slovenia passa al 5’: bel lavoro di Dassena a destra, cross in mezzo per Sunta che di testa batte Casadei per l’1-0. Dopo il gol però ci sono 20 minuti in cui i ragazzi del CT Matteo Magnani tengono bene il campo, sia dietro - decisivo Bindi a sporcare sul nascere la fuga di Milosevic - che davanti, ripartenza aperta e chiusa da Enea Della Balda che impegna Znuderl con un bel tentativo da fuori. La Slovenia si affida ai centimetri: Milosevic ributta dentro, Bilac sovrasta tutti e colpisce la traversa poi Raspet - da pochi passa - spedisce alle stelle. Altro pericolo quando Acimovic centra il palo direttamente da calcio d’angolo. Diventano due i legni ma al riposo si va sotto solo di uno.

Consueta girandola di cambi ad inizio ripresa, soprattutto sponda slovena. Altra traversa, questa volta fortuita, con il tiro-cross di Voldrih, uno dei tanti volti nuovi inseriti dal tecnico Radosavljevic. L’Under 16 si conferma per 9/11 - almeno nei primi minuti - e sfiora il pareggio con Bugli che si trova solo in area sulla punizione di Della Balda ma non inquadra lo specchio. Anche Magnani poi sfrutterà tutti i 9 cambi a disposizione ma la sua Nazionale non si snatura, anzi si compatta e fa muro concedendo poco o niente. L’occasione migliore per la Slovenia arriva solo al 75’ con la demi-volèe di Dassena, fuori di un soffio. Nel finale sale in cattedra anche Jacopo Casadei: Suhovrsnik cerca di sorprenderlo sul primo palo, grande risposta con i piedi dell’estremo difensore biancazzurro. Il 20 della Slovenia troverà comunque il 2-0, a 2 dal 90’: secondo assist di giornata per Dassena che scatta sul filo del fuorigioco, tutto facile per Suhovrsnik che non lascia scampo a Casadei. É comunque un buon punto di partenza per la Nazionale Under 16 che tra sole 48 ore tornerà già in campo per affrontare i pari età della Georgia.