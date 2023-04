TORNEO SVILUPPO UEFA Under 16: San Marino si gioca il 3° posto contro Montenegro Torna in campo nel giorno di Pasqua la Nazionale Under 16 di San Marino, attesa dalla sfida contro il Montenegro per prendersi il terzo posto del Torneo di Sviluppo UEFA. Si gioca ad Acquaviva alle ore 14.30, alle 10.30 la sfida tra Slovenia e Georgia.

A Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi. E non potrebbero chiedere di meglio i ragazzi della Nazionale Under 16 di San Marino che passeranno la festività sul terreno di gioco di Acquaviva per l'ultima partita del Torneo di Sviluppo UEFA. E per i biancazzurrini, guidati dal Commissario Tecnico Matteo Magnani, la ghiotta possibilità di ottenere il primo risultato utile dopo due ottime prestazioni ma coincise con due sconfitte contro selezioni ben più quotate come Slovenia e Georgia. Quest'ultime due, entrambe a punteggio pieno con 6 punti, si affronteranno domenica mattina alle ore 10.30 sempre ad Acquaviva. Chi vince si prende la vetta e il successo del mini-girone. Alle 14.30 invece tocca – come detto – a San Marino che se la vedrà con l'altra squadra ancora a quota 0, il Montenegro. I balcanici non hanno ancora segnato un gol in questo Torneo: 0-2 contro la Georgia all'esordio, 0-3 contro la Slovenia nella seconda partita. A numeri la differenza reti di San Marino e Montenegro è identica, entrambe a -5, ma i Titani – nella sfida contro la Georgia – hanno trovato la via del gol con il rigore realizzato da Enea Semperlotti.

Dopo il 2-0 con la Slovenia e il 4-1 contro la Georgia, l'Under 16 sammarinese va a caccia di un risultato per conquistare il terzo posto nel mini-girone. Il CT Magnani probabilmente varierà ancora la formazione titolare visto l'obbligo, da regolamento, di utilizzare ogni giocatore convocato per almeno 90 minuti ma anche in ottica di un prolungamento del match con il Montenegro: in caso di parità, infatti, si andrebbe direttamente ai calci di rigore con 2 punti per la squadra vincente ed 1 per quella perdente.

