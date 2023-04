UEFA Under 16: sconfitta di misura con il Montenegro Ad Acquaviva decide un gol di Pavicevic al 35esimo del primo tempo

Under 16: sconfitta di misura con il Montenegro.

Si gioca nel pomeriggio di Pasqua, l'ultima partita del torneo di sviluppo della Uefa, riservato alle nazionali Under 16. Ad Acquaviva, di fronte San Marino e Montenegro, in palio c'è il terzo posto nel girone. Divisa completamente bianca per i ragazzi di Matteo Magnani, tradizionale tenuta rossa con bordi gialli per i giovani montenegrini. La prima opportunità è di marca ospite con il tentativo ravvicinato di Kostic, provvidenziale la chiusura di Marinucci. Montenegro ancora pericoloso con la progressione di Milosevic che lascia partire un diagonale ottimamente bloccato da Jacopo Casadei. La supremazia territoriale degli ospiti si concretizza al minuto trentacinque. Vlahovic lavora un bel pallone sull'out di sinistra e serve Pavicevic, controllo e diagonale vincente del centrocampista montenegrino, classe 2008.

La reazione sammarinese con il suggerimento di Bindi per Semperlotti che non riesce ad agganciare, in posizione più che favorevole. Secondo tempo, dentro Mularoni per Bindi ma il tema tattico non cambia. Montenegro a fare la partita, San Marino che si affida alle ripartenze. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Martinovic di testa, Casadei è attento e blocca. Poco dopo il 65esimo, ci riprova Pavicevic, l'autore del gol e sicuramente uno dei migliori, palla fuori non di molto. Una manciata di minuti e ci vuole un super Casadei per dire di no a Nikcevic lanciato a rete. L'attaccante montenegrino ci riprova poco dopo la mezz'ora quando evita l'uscita di Casadei ma da posizione defilata non trova il bersaglio. Nonostante la stanchezza per le tre partite in sei giorni, San Marino prova a rendersi pericoloso con Burioni, controllo e destro, fuori misura. A due minuti dal novantesimo, il Montenegro si divora il raddoppio. Da Knezevic a Nikcevic che sciupa cosi. Emozioni anche nei minuti di recupero. Il solito Nikcevic cerca l'eurogol dalla distanza ma trova solo la parte superiore della traversa. Dalla parte opposta, il tentativo di Protti non crea problemi al portiere Durovic. Finisce 1 a 0 per il Montenegro che conquista il terzo posto finale ma San Marino esce ancora una volta tra gli applausi dei propri tifosi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: