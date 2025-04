TORNEO DI SVILUPPO UEFA Under 16: Stefani a segno ma non basta, Andorra vince 2-1

Nell'ultima giornata del Torneo di Sviluppo UEFA, la Nazionale Under16 di San Marino cede di misura ad Andorra. Termina 2-1 in favore dei pirenaici: ai biancazzurrini del CT Loris Bonesso non è bastato il momentaneo pareggio siglato dal capitano Michele Stefani. I Titani chiudono l'esperienza in Albania con 0 punti in tre partite e la gioia di un gol segnato.

