Under 17: altro 0-2 per San Marino contro la Slovacchia

Seconda sconfitta per la Nazionale Under 17 di San Marino, battuta 2-0 dai padroni di casa della Slovacchia. Per i biancazzurrini è il secondo 2-0 in queste qualificazioni agli Europei di categoria dopo quello subito all'esordio contro la Svizzera. Gli slovacchi passano all’11’ con Ševčík, abile a sfruttare una mischia su calcio d’angolo. I ragazzi del CT Loris Bonesso reagiscono bene, creando varie occasioni — in particolare con Raschi, Montali e Montebelli — ma senza trovare il gol del pari.

Nella ripresa San Marino parte forte e ci prova ancora con Raschi, ma il portiere Kalanin è attento. Al 78’ arriva il raddoppio slovacco con Líška, ancora su azione da corner. Nel finale Michelotti evita un passivo più pesante con un grande intervento su Saxa. La Slovacchia resta a punteggio pieno e in vetta al girone; San Marino chiuderà il girone lunedì contro la Bulgaria.

