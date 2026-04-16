Under 17, Andorra s'inventa tre eurogoal: finisce 3-1 l'ultima gara del girone

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Tre goal splendidi, uno più bello dell'altro, regalano ad Andorra la vittoria nell'ultima gara del gruppo B3 di qualificazione agli Europei under 17, contro San Marino. Una partita che i pirenaici hanno sbloccato dopo neanche cinque minuti e poi condotta per intero dai titani, ma in cui i biancazzurrini sono riusciti a sfondare troppo tardi, fermandosi a goal - altrettanto bello - del 3-1.

Rispetto alla storica vittoria sul Galles, il ct Loris Bonesso effettua tre cambi: tornano Bucci in porta e Sammaritani in difesa, mentre il match winner del secondo turno, Montali, è titolare a centrocampo. Pronti-via e Andorra è già in vantaggio, grazie a Soriano Sanchez, che raccoglie un pallone sulla tre quarti, scaraventandolo in porta senza pensarci su: un bacio alla traversa prima di entrare in rete ed è 1-0. I pirenaici arretrano subito, mentre San Marino si trova nell'insolita situazione di dover fare la partita.

Pur maturando un gran volume di possesso palla, i titani non bucano l'organizzata difesa avversaria, fallendo tre tentativi - comunque non puliti - con Montali, Montebelli e Bucchi. Nel mezzo, Andorra reclama un calcio di rigore, che l'arbitro vede fuori area, assegnando punizione. A tempo quasi scaduto, Heguet Martinez prende palla sulla tre quarti e s'inventa una serpentina inarrestabile, penetrando agevolmente nella difesa sammarinese, fino a battere Bucci dal limite con un sinistro a incrociare. Altro goal bellissimo ed è 2-0 Andorra.

Stesso tema nella ripresa, coi titani che attaccano e i pirenaici che difendono e contrattaccano in contropiede, risultando spesso pericolosi, come quando Gutierrez arriva a battere da due passi su cross da destra, calciandosi però sul braccio. Al 57' si vede il primo tiro in porta di San Marino ed è Ciacci a effettuarlo, ma in risposta c'è anche la prima di varie parate salva-risultato dell'ottimo Soares Brito, che poi replica al 17', chiudendo benissimo in uscita su Mazza, innescato in area da Montebelli. L'azione più caotica e pericolosa, i titani la creano al 21'. Da una mischia in area nascono ben tre tiri, tutti respinti: prima di Mazza, murato ancora dal portiere, poi di Montebelli, che centra il braccio di un avversario e chiede un rigore, non assegnato, chiude Cervellini, che calcia a botta sicura ma trova nuovamente i guanti di Brito Soares.

Se la andorrana regge, quella di San Marino, alla mezzora, si apre ancora, quando Fernandez Frau controlla e gira dal limite nel giro di un amen, trovando di nuovo l'angolo lontano, irraggiungibile per Bucci. Un piccolo spiraglio di rimonta per i titani lo apre tre minuti dopo il neoentrato Pala, che segna al primo pallone toccato. Ciacci - coinvolto in tutti e tre i goal fatti da San Marino nel girone - gli accomoda un pallone in area sulla destra, il numero 15 controlla di destro e poi sinistro, con un tiro à la Grosso, lo mette sul secondo palo. Stavolta neanche Brito Soares può nulla, tuttavia il portiere andorrano si rifarà al 39', dopo che il collega Bucci avrà negato il 4-1 a Costa Tavares in contropiede, chiudendo per la terza volta, in uscita su Mazza.

San Marino non passa più e, anzi, nel finale evita ancora la quarta rete grazie a Zavoli, che salva sulla linea, a porta vuota, su tiro da lontanissimo di Fernandez Frau. Finisce 3-1: vince Andorra, ma i titani si godono il terzo posto nel girone, frutto di una vittoria storica, che regala anche punti importanti in chiave ranking europeo.







