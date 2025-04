Under 17: bella vittoria della San Marino Academy di Roberto Di Maio

Ultima partita casalinga della stagione da incorniciare per la San Marino Academy che travolge l'Arzignano Valchiampo. 4-1 il risultato della partita che si apre con il minuto di raccoglimento per Papa Francesco. Poi via al match, che dopo appena due minuti si sblocca. Lungo rilancio di Montali, la palla passa e per Simone Tamagnini è facile trafiggere Franchetti con un preciso diagonale. Il gol spiana la strada all'undici di Roberto Di Maio che al 7' raddoppia. Rimessa laterale di Delvecchio, Meloni prolunga di testa per Tamagnini che sempre di testa manda la palla a toccare il palo per poi terminare in fondo al sacco. Il doppio vantaggio dopo nemmeno dieci minuti di gioco rende tutto più facile per la San Marino Academy che amministra agevolmente il gioco, sfiorando il tris in apertura di ripresa ancora con Tamagnini che manca il bersaglio sull'assist di Guidi dopo il bel cross di Delvecchio. La risposta dell'Arzignano Valchiampo su calcio piazzato che Conti blocca con sicurezza. Al 59' arriva la tripletta per Simone Tamagnini che sfrutta il liscio della retroguardia veneta sul traversone di Arcangeli e a tu per tu con il portiere non ha difficoltà a segnare. La squadra di Franco Bonente è ormai al tappeto ma prova a reagire ed al 68' trova il gol della bandiera con Edoardo Basso, che da distanza ravvicinata batte l'estremo difensore sammarinese. Passano appena centoottanta secondi ed i padroni di casa riportano a tre le reti di vantaggio. Molinari serve sulla corsa lo scatenato Delvecchio che mette al centro dove Cristian Meloni si inserisce con i tempo giusti e con un perfetto colpo di testa buca la porta veneta. E' ultima emozione del match che vede la San Marino Academy battere 4-1 l'Arzignano Valchiampo.

Paolo Crescentini