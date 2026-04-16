QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 17 Under 17, Bonesso: "Ci abbiamo provato fino all'ultimo" Il ct spiega di aver preparato anche una gara del genere, con San Marino a condurre il gioco, "ma è stata la giornata perfetta per Andorra"

Raramente si vede San Marino nel ruolo della squadra che deve condurre il gioco, durante una partita, eppure è successo, durante la partita con Andorra under 17. Coi pirenaici subito avanti per 1-0, i titani hanno attaccato dall'inizio alla fine, creando una situazione insolita, che però il ct Alessandro Loris Bonesso aveva comunque ipotizzato: "Io avevo cercato di preparare i ragazzi anche a questa eventualità. Diciamo che a loro si è messa bene subito, perché trovando quel gran bel goal, la partita è stata congeniale ad Andorra, anch'essa più o meno abituati a giocare come noi, con una fase difensiva, cercando di ripartire. La partita è completamente cambiata, comunque alla fine ho cercato di dire ai ragazzi che hanno cercato sempre di recuperare, provando a giocare".

Il goal di San Marino è arrivato sul 3-0, poi c'è stato un tentativo di accorciare e arrivare al pareggio: "Abbiamo avuto qualche occasione per arrivarci - prosegue Bonesso -. C'è stata un po' di sfortuna, ma del resto nel calcio può succedere. Forse la nostra giornata perfetta è stata quella precedente e oggi è arrivata per Andorra".

Però le prime occasioni si sono viste solo dall'ora di gioco. C'è voluto un po' di tempo per assestarsi durante la partita?

"Nelle due precedenti abbiamo speso molto e questo si è fatto sentire. Quindi i ragazzi ci hanno messo un po'. Poi, parecchi che avevano giocato entrambe le partite, erano fisicamente un po' stanchi. Nella fase finale la forza e la voglia di andare a recuperare ci sono state ed è quello che mi porto dentro. Ho ringraziato i ragazzi, salutandoli, perché naturalmente gran parte del gruppo nel prossimo anno passerà all'under 19, quindi ho fatto loro i complimenti e sono molto contento delle tre gare che abbiamo disputato. Penso che anche che il pubblico abbia visto una squadra che sa vender cara la pelle".

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