NAZIONALE Under 17, Bonesso: "Ottima prestazione", Meloni: "Giocato un bel secondo tempo"

Nel dopo gara è soddisfatto il ct di San Marino Loris Bonesso,

"È stata una prestazione direi ottima. Perché considerando che ti trovi alla fine del primo tempo sul 3 a 0, io nello spogliatoio ho visto un po' le facce sconsolate dei ragazzi, quindi devi sempre cercare di rinfrancarli e fargli capire di tornare in campo come se fosse 0 a 0, visto che i secondi tempi per noi sono sempre piuttosto problematici e devo dire che i ragazzi hanno risposto pienamente. Quindi era proprio quello che mi attendevo da loro, cioè non mollare, non cedere e l'hanno fatto bene, non prendendo gol, è stato un buon secondo tempo. Anche il primo tempo non è stato male però qui al minimo errore, tanto si è visto sul secondo e terzo gol, sono sempre partiti da errori abbastanza importanti e per noi limare il più possibile quelle situazioni di errore è importante perché si sa che gli altri ti puniscono subito"

Soddisfatto anche il capitano Cristian Meloni

"Sì abbiamo fatto un gran secondo tempo, potevamo evitare forse qualche gol nel primo, loro erano molto bravi ma siamo molto contenti per il secondo tempo"

Siete riusciti anche andare a calciare in porta, questo è un aspetto positivo?

"Sì, potevamo fare anche qualche tiro in più, abbiamo sprecato qualche occasione però come ho detto siamo contenti, stiamo crescendo, abbiamo fatto un buon secondo tempo"

Loro molto forti anche fisicamente?

"Loro erano molto bravi, erano molto grossi tutti, non è stato facile. Però è andato abbastanza bene"

E adesso l'ultima partita contro il Galles che ha perso contro l'Italia, quindi diciamo ci si gioca a qualcosina?

"Sì, proveremo sicuramente a giocarcela perché abbiamo visto anche oggi ha perso 4-0 quindi proveremo in tutti i modi a fare anche magari risultato"

