NAZIONALE Under 17: doppia amichevole per San Marino contro il Montenegro La squadra di Loris Bonesso scenderà in campo l'1 e 3 maggio.

Under 17: doppia amichevole per San Marino contro il Montenegro.

Doppia amichevole contro il Montenegro per la Nazionale di San Marino Under 17. La squadra del Ct Loris Bonesso, scenderà in campo ad Acquaviva domenica primo maggio e martedì 3 maggio. Le partite si giocheranno entrambe alle ore 11:00.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: