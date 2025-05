Under 17 femminile: goleada della San Marino Academy

Sesta vittoria consecutiva per la San Marino Academy che travolge lo Juventus Club Parma e chiude la regular season al terzo posto, qualificandosi per i ply off. La squadra di Filippo Zaghini vince 7-0 al termine di una partita a senso unico che si sblocca al 12'. Lozzi serve sulla corsa Padovani che crossa per Emma Gambuti, la quale insacca di testa. Passano appena due minuti ed arriva il raddoppio per merito di Rebecca Pitonzo che controlla la palla e con un preciso pallonetto batte il portiere. Alla mezz'ora l'11 di Zaghini cala il tris. Verticalizzazione di Lozzi per Gambuti che arriva per prima sul pallone e supera Pavarani in uscita. Nello scontro ha la peggio il portiere, che deve lasciare il campo. Al suo posto entra Carcelli. La partita è di fatto chiusa. La ripresa si apre con due strepitose parate dell'estremo difensore emiliano, che prima vola sulla staffilata di Moroni, poi si ripete sulla conclusione ravvicinata di Gambuti che manca l'appuntamento con la tripletta personale. Il 4-0 è solo rimandato. Al 57' Anna Padovani parte in progressione sulla sinistra, poi prende la mira e scarica il pallone nell'angolo più lontano dove Carcelli non può arrivare. La cinquina biancoazzurra è frutto di uno sfortunato autogol di Dall'Asta. Nei minuti finali le ultime due reti. All'83' bel giro palla della compagine di Zaghini finalizzato da Anita Bianchi che punta la porta e con freddezza mette fuori causa il portiere parmense. All'89' arriva la doppietta anche per Anna Padovani che va via sulla destra, resiste all'attacco di un'avversaria poi calcia in porta. Carcelli respinge ma non può nulla sulla ribattuta. Finale di gara all'Ezio Conti di Dogana, San Marino Academy-Juventus Club Parma 7-0.

Paolo Crescentini

