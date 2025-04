Primo obiettivo raggiunto per il Tajikistan di Marco Ragini. La nazionale under 17 guidata dal tecnico sammarinese ha battuto 3-1 l'Iran nella fase a girone dell'Asian Cup chiudendo al primo posto del gruppo D con 6 punti davanti alla Corea del Nord. Un risultato che ha permesso al Tajikistan di centrare l'accesso ai quarti di finale dove sfiderà la Corea del Sud e la qualificazione ai mondiali under 17 che si giocheranno in Qatar dal 3 al 27 novembre.