Nella seconda partita del girone di qualificazione della fase finale dell'Asian Cup under 17 il Tajikistan di Marco Ragini cede alla Corea del Nord per 3-0. Dopo un primo tempo chiuso sul risultato di 0-0, la squadra del tecnico sammarinese ha subito le reti nella ripresa terminando la gara anche dieci uomini. Per il passaggio del turno e la qualificazione anche al Mondiale di categoria, sarà decisiva l'ultima sfida contro l'Iran.