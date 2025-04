ASIAN CUP Under 17: il Tajikistan di Marco Ragini cede alla Corea del Nord Nella seconda partita del torneo continentale la squadra del tecnico Ragini perde 3-0. Contro l'Iran l'ultima gara che vale la qualificazione.

Under 17: il Tajikistan di Marco Ragini cede alla Corea del Nord.

Nella seconda partita del girone di qualificazione della fase finale dell'Asian Cup under 17 il Tajikistan di Marco Ragini cede alla Corea del Nord per 3-0. Dopo un primo tempo chiuso sul risultato di 0-0, la squadra del tecnico sammarinese ha subito le reti nella ripresa terminando la gara anche dieci uomini. Per il passaggio del turno e la qualificazione anche al Mondiale di categoria, sarà decisiva l'ultima sfida contro l'Iran.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: