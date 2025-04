Under 17: il Tajikistan di Marco Ragini si ferma ai rigori con la Corea del Sud

Si interrompe ai rigore l'avventura del Tajikistan di Marco Ragini all'Asian Cup under 17. In Arabia Saudita la squadra guidata dal tecnico sammarinese gioca una grande partita contro i pari età della Corea del Sud andando vicinissima a conquistare la semifinale. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sullo 0-0, arriva il vantaggio della Corea del Sud nella ripresa. Il Tajikistan riesce a ribaltare la partita all'86', ma in pieno recupero viene raggiunto grazie a un calcio di rigore assegnato dopo la consultazione del Var. Il regolamento prevede subito i tiri di rigore. Dal dischetto la Corea del Sud è più precisa e accende alla semifinale continentale. Resta la grande prova della squadra di Marco Ragini che comunque ha centrato la qualificazione per i mondiali di categoria in Qatar.