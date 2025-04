ASIAN CUP Under 17: il Tajikistan di Marco Ragini vince all'esordio Ottimo debutto per la nazionale giovanile guidata dal tecnico sammarinese.

Ottimo esordio alla fase finale dell'Asian Cup under 17 in Arabia Saudita per il Tajikistan di Marco Ragini. La nazionale giovanile guidata dal tecnico sammarinese si è imposta 2-1 nella gara d'esordio contro i pari età dell'Oman. Di Zarifzoda e Ashuralizoda le reti del Tajikistan, momentaneo pari dell'Oman di Al Mashaikhi. La nazionale di Marco Ragini tornerà in campo martedì contro la Corea del Nord che nella gara d'esordio ha pareggiato contro l'Iran per 1-1.

