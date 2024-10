Secondo successo nelle qualificazioni alla Asian Cup under 17 per la nazionale del Tajikistan guidata dal sammarinese Marco Ragini. Dopo la clamorosa vittoria per 33-0 nella gara di debutto contro Guam, è arrivata un 3-1 contro Singapore padrone di casa. La giovane nazionale asiatica concluderà il mini-girone di qualificazione contro l'Oman.