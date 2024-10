ASIAN CUP Under 17: il Tajikistan di Marco Ragini vince ancora Dopo l'incredibile vittoria contro il Guam, la nazionale guidata dal tecnico sammarinese batte anche Singapore.

Under 17: il Tajikistan di Marco Ragini vince ancora.

Secondo successo nelle qualificazioni alla Asian Cup under 17 per la nazionale del Tajikistan guidata dal sammarinese Marco Ragini. Dopo la clamorosa vittoria per 33-0 nella gara di debutto contro Guam, è arrivata un 3-1 contro Singapore padrone di casa. La giovane nazionale asiatica concluderà il mini-girone di qualificazione contro l'Oman.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: