ASIAN CUP Under 17: il Tajikistan di Marco Ragini vince e si qualifica per la fase finale La nazionale guidata dal tecnico sammarinese giocherà la fase finale in Arabia Saudita nel 2025.

Dopo i successi contro Guam e Singapore, il Tajikistan di Marco Ragini non sbaglia contro l'Oman. La nazionale under 17 guidata dal tecnico sammarinese vince 2-0 e chiude al primo posto il minigirone di qualificazione per la fase finale dell'Asian Cup. La giovane nazionale di Marco Ragini si qualifica per la fase finale del prossimo aprile 2025 in Arabia Saudita.

